» فيديو مبكي لطفل مولود بعيب خلقي بفتحة الشرج

17 يوليه 2020 - 11:53 ص





عرض الإعلامي محمد موسى، قصة مأسوية تسرد استغاثة أهل الطفل محمد عريف المولود بعيب خلقي بفتحة الشرج، معقبا:"ما زال الإهمال موجود مش عارف ليه، وليه بنسيب المشكلة لحد ما تتفاقم ".



وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلا:"الطفل محمد عريف عيد، أتولد بعيب خلقي في الجهاز التناسلي و تم إجراء عملية له في فتحة شرجه بالجانب الأيسر لما كان عمره يومين، في مستشفى ابوالريش الياباني، وتم حجز الطفل في المستشفى لغاية ما تم عمره 4 شهور ثم كتبوله خروج، وقالوا لأهله ابنكم هيعمل عملية أخرى لما يتم 6 شهور.



وتابع:"النهاردة الطفل عمره 9 شهور ولغاية دلوقتى مافيش أى قرارات بتكملة العملية،معقبا:" الطفل يعاني فعلا، لما بيجي يقضي حاجته الشارع كله بيسمع صراخه، وأهله حاولوا يوصلوا للدكتورة رشا جمال، مديرة مستشفى أبوالريش الياباني، لكن معرفوش".



وواصل حديثه قائلا :"أهل الطفل بيناشدوا وزارة الصحة وكل الجهات المسئولة لإجراء العملية لكن لا جدوى حتى الاَن".

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