» الإمارات: من الممكن إلغاء " مسبار الأمل " في هذه الحالة

17 يوليه 2020 - 11:40 ص

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء علي حسابه الشخصي علي " تويتر" عن موعد جديد لإطلاق مسبار الأمل والذي يعد أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ بعد تأجيله بسبب الظروف الجوية.

و أشار المركز إلي أنه تقرر مبدئيا أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ 20 يوليو الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، مؤكدا بأن الموعد قد يتغير تبعا لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيجاشيما، ،حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

وبإطلاق " مسبار الأمل" تكون الإمارات أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في مدار لاستكشاف الكوكب الأحمر ـ بعد أن أرسلت العام الماضي رائد فضاء قضي 8 أيام في محطة الفضاء الدولية .

جدير بالذكر أن " مسبار الأمل" كان من المقرر أن ينطلق في رحلته من جزيرة تانيجاشيما اليابانية في 15 يوليو لكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية في الجزيرة ، والمسبار سيجتاز مسافة 493 مليون كيلو متر يستمد خلالها الطاقة من ألواح شمسية .