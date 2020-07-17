» الإمارات: من الممكن إلغاء " مسبار الأمل " في هذه الحالة

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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء علي حسابه الشخصي علي " تويتر" عن موعد جديد لإطلاق مسبار الأمل والذي يعد أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب المريخ بعد تأجيله بسبب الظروف الجوية.

و أشار المركز إلي أنه تقرر مبدئيا أن يكون إطلاق مهمة الإمارات للمريخ 20 يوليو الجاري في تمام الساعة 1:58 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، مؤكدا بأن الموعد قد يتغير تبعا لتطورات الأحوال الجوية في جزيرة تانيجاشيما، ،حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

وبإطلاق " مسبار الأمل" تكون الإمارات أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول في مدار لاستكشاف الكوكب الأحمر ـ بعد أن أرسلت العام الماضي رائد فضاء قضي 8 أيام في محطة الفضاء الدولية .

جدير بالذكر أن " مسبار الأمل" كان من المقرر أن ينطلق في رحلته من جزيرة تانيجاشيما اليابانية في 15 يوليو لكن تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية في الجزيرة ،  والمسبار سيجتاز مسافة 493 مليون كيلو متر يستمد خلالها الطاقة من ألواح شمسية .


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