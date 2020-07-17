بسمة وهبة :أيام السيسي بالحكم توزن بميزان من ذهب

17 يوليه 2020 - 11:23 ص





أشادت الإعلامية بسمة وهبة،بلقاء الرئيس السيسي بقبائل ليبيا أمس،قائلة:"السيسي أضاف يوما تاريخيا لمصر و يجب النظر علي أيام الرئيس بالحكم بميزان دقيق من ذهب".



وطالبت خلال تقديم برنامجها "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، المصريين برفع رؤوسهم بفخر لوجود قيادة حكيمة كالرئيس،معقبة :"الرئيس السيسي رجل حكيم وشجاع يحارب بشرف في زمن عز فيه الشرف".



وتابعت:"ضمان أمن وسلامة الشعب الليبي وحماية ثرواته من الطامعين والمتلاعبين والناهبين،هدف الرئيس السيسي و دائمًا ما يؤكد في حديثه عن ليبيا على أهمية الحفاظ على وحدتها الأراضي الليبية وسلامتها".

