» "ما علاقة والدته"..مفاجأة بجثة الشاب الغارق ببلطيم

17 يوليه 2020 - 11:07 ص





كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التطورات الأخيرة بشأن جثة الشاب الغارق في بلطيم ، قائلا :"إنه كان يتابع جهود البحث ، موجها باستمرار عمليات البحث، وتوفير الدعم اللازم للغطاسين.



وأضاف "نور الدين" اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع علي قناة الحدث اليوم، مع الإعلامي محمد موسى، بأنه شاهد فيديو لوالدة الشاب الغريق تبحث عن ابنها، فتوجه فورا إلى موقع الحادث مكلفا بتوفير كل الإمكانيات لانتشال جثمان الغريق.



وتابع: "حبينا نوصل للأم الملكومة ، وهي ليست مشكلة شخصية بالنسبة للمواطن، ولكنها مشكلة عامة للدولة، معقبا "والدة الغريق سبب تكيث الهجود ف البحث عن الجثة بعد انتشار الفيديو الخاص بها ، ومشكلتها أصبحت مشكلة الدولة الكل يشارك ف انتشال الجثة".

