» الشرطة الإيرانية تتوعد المتظاهرين

17 يوليه 2020 - 11:06 ص

أكدت السلطات الإيرانية أنها ستتعامل بحزم مع أي احتجاجات جديدة علي الظروف الاقتصادية .

وكانت قوات الأمن قد أطلقت أمس قنابل الأمن المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران .

وأصدرت الشرطة الإيرانية بيان تحث فيه المواطنين علي الامتناع عن أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثروة متهمة إياهم بإثارة حالة من الاستياء ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".

ولفت البيان إلي أن قوة الشرطة عليها واجب للتعامل بحزم مع هذه التحركات اليائسة .