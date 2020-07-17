» الشرطة الإيرانية تتوعد المتظاهرين

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الشرطة الإيرانية

أكدت السلطات الإيرانية أنها ستتعامل بحزم مع أي احتجاجات جديدة علي الظروف الاقتصادية .

وكانت قوات الأمن قد أطلقت أمس قنابل الأمن المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران .

وأصدرت الشرطة الإيرانية بيان تحث فيه المواطنين علي  الامتناع عن أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثروة متهمة إياهم بإثارة حالة من الاستياء ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".

ولفت البيان إلي أن قوة الشرطة عليها واجب للتعامل بحزم مع هذه التحركات اليائسة .


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