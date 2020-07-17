» الشرطة الإيرانية تتوعد المتظاهرين

متابعات- الدويني فولي
أكدت السلطات الإيرانية أنها ستتعامل بحزم مع أي احتجاجات جديدة علي الظروف الاقتصادية .
وكانت قوات الأمن قد أطلقت أمس قنابل الأمن المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران .
وأصدرت الشرطة الإيرانية بيان تحث فيه المواطنين علي الامتناع عن أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثروة متهمة إياهم بإثارة حالة من الاستياء ، حسبما نشرت " سبوتنيك ".
ولفت البيان إلي أن قوة الشرطة عليها واجب للتعامل بحزم مع هذه التحركات اليائسة .
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