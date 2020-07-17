إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين لمدة 3 أيام

17 يوليه 2020 - 10:57 ص

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد القادم علي أن تبدأ الأعمال الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة صباحا فقط .

وأشارت الإدارة إلي أن الإغلاق سيكون بالتقاطع مع شارع المطبعة محيط محطة مترو أنفاق المطبعة بدون تعطيل الحركة المرورية ، لسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع .

كانت إدارة مرور الجيزة بالتعاون مع محافظ الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بالبدء في نقل المرافق غاز طبيعي و المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ، حسبما نشرت " الوفد " .

جدير بالذكر أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية بمحيط الأعمال وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .