إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين لمدة 3 أيام

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إغلاق شارع الهرم في الاتجاهين ابتداء من صباح اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد القادم علي أن تبدأ الأعمال الساعة 12 صباحا وحتى الخامسة صباحا فقط .
وأشارت الإدارة إلي أن الإغلاق سيكون بالتقاطع مع شارع المطبعة محيط محطة مترو أنفاق المطبعة بدون تعطيل الحركة المرورية ، لسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع .
كانت إدارة مرور الجيزة بالتعاون مع محافظ الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بالبدء في نقل المرافق غاز طبيعي و المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ، حسبما نشرت " الوفد " .
جدير بالذكر أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية بمحيط الأعمال وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .
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