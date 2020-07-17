» وفاة فنان سعودي شهير بعد إصابته بكورونا

17 يوليه 2020 - 10:53 ص

توفي الفنان والمونولوجست السعودي سعد التمامي، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الناقد الفني يحيى مفرح زريقان، قد أعلن مساء أمس ، وفاة التمامي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى الناقد الفني الراحل التمامي، عبر حسابه الشخصي على تويتر : «انتقل إلى رحمة الله تعالى المونولوجست الشهير سعد التمامي بعد إصابته بفيروس كورونا رحمه الله وأحسن إليه وتجاوز عنه وتقبله قبولًا حسنًا وألهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الفنان الراحل اشتهر بتقليد المشاهير والفنانين، وله مشاركات عديدة في مسرح التلفزيون السعودي والإذاعة كبرنامج أخبار وأشعار وبرنامج بيت العزوبية.

وشارك التمامي في أعمال فنية بجانب تقديمه المونولوج، منها مسرحية "بيت العزوبية" عام 1988.

وقد اعتزل الفن مبكرا عام 1400هـ تقريبا ، حيث تفرغ لأعماله الخاصة.