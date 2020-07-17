» "الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا": السيسي زعيم الأمة

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السيسي

دي إم سي

وصف الشيخ علي بركة التباوي، نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بزعيم الأمة العربية، معقبا:"مصر هي القلب النابض للأمة العربية والإسلامية".

وأضاف "التباوي"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا:" المشايخ والقبائل الليبية جاءت لتفويض الجيش المصري بالتدخل من أجل الدفاع عن الأمن القومي الليبي".
 وتابع :"الرئيس السيسي أصله طيب وما قاله اليوم يعكس زعامته للأمة العربية، ويؤكد على أن مصر هي القلب النابض للأمة العربية والإسلامية".

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

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