رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لأمير الكويت

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أمير الكويت

مرزوق الغانم

مذيعة بي إن سبورت

أجر وعافية

وجهت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي رسالة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عقب ما تم تداوله عن تعرضه لوعكة صحية.

وقامت الأفندي بنشر صورة لأمير الكويت مدون عليها عبارة " أجر وعافية لا بأس طهور إن شاء الله"، كما علقت أيضا " أمير الإنسانية من القلب.. الله يشفيك ويعافيك".

وفي ردها على رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قالت الأفندي :" الله يشفيه ويعافيه يارب".

وكان الغانم قد كتب على حسابه قائلا : " ماكو إلا العافية .. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس.. وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا،  والدنا بخير وصحة وعافية.

وأضاف أنه في الأسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الأمين.


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