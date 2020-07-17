» يشعل النيران في شقته ويهرب والتحريات تحل اللغز

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متابعات- أمينة عبد العال

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حريق

سوهاج

جرجا

تمكنت شرطة جرجا من كشف غموض حرق شاب لشقته وهروبه ، حيث أشارت التحريات إلي أن الشاب يعاني من مرض نفسي،  هو الذي دفعه لارتكاب هذه الواقعة.

وكان مأمور قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج تلقي بلاغا،  بأن شاب أشعل النيران في شقته ثم فر هاربا ، وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي سيطرت علي الحريق وأخمدته قبل امتداده لوحدات سكنية أخري مجاورة.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية و كانت الخسائر في تلف محتويات الشقة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق .


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