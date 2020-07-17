"الفقي": مصر بتقدمها استفزت الأعداء

17 يوليه 2020 - 10:25 ص

استنكر الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي،التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة واصفا إياه بالعملية الكيدية الكبرى على مستقبل مصر والمصريين وربما السودانيين، معقبا:" التعنت الإثيوبي تجاه مصر ليس وليد اللحظة".



وأضاف "الفقي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"،قائلا:"هناك محاولة لتطويق الدولة المصرية، سواء بالإرهاب في سيناء، أو العبث بمنطقة الحدود مع ليبيا، أو ما يحدث في السد الإثيوبي".



وتابع:" مصر بتقدمها، وقائدها الرئيس السيسي استفز كثيرا من أعداء مصر ،هناك عقل يسيطر على العداء لمصر، وكل ما يهمهم التضييق على مصر، معلقا،:"كانوا يتصورون أن مصر ستقع".



وصرح وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أن عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

