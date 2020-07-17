» مليون إصابة بـ" كورونا".. في هذه الدولة

17 يوليه 2020 - 10:17 ص

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد في الهند حاجز المليون إصابة لتصل إلي 1.003.832 إصابة، لتصبح بذلك ثالث أعلي حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل ، حيث وصلت أعداد الوفيات إلي 25602 منذ بدأ انتشار الفيروس .

وكانت وزارة الصحة الهندية سجلت أمس 35 ألف إصابة جديدة و 700 وفاة نتيجة الفيروس في الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني .

وفي محاولة للسيطرة علي الوضع فرضت السلطات المحلية في الأسابيع الأخيرة العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إعادة فرض الحجر المنزلي والقيود الصحية لمكافحة انتشار الفيروس .