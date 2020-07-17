» مليون إصابة بـ" كورونا".. في هذه الدولة

متابعات- الدوين فولي
تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس " كورونا" المستجد في الهند حاجز المليون إصابة لتصل إلي 1.003.832 إصابة، لتصبح بذلك ثالث أعلي حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل ، حيث وصلت أعداد الوفيات إلي 25602 منذ بدأ انتشار الفيروس .
وكانت وزارة الصحة الهندية سجلت أمس 35 ألف إصابة جديدة و 700 وفاة نتيجة الفيروس في الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني .
وفي محاولة للسيطرة علي الوضع فرضت السلطات المحلية في الأسابيع الأخيرة العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إعادة فرض الحجر المنزلي والقيود الصحية لمكافحة انتشار الفيروس .
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