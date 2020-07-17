موسى لمحافظ البحر الأحمر :"أنت إنسان قبل ما تكون مسئول"

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البحر الأحمر

الحدث اليوم

محمد موسي


شكر الإعلامي محمد موسى، محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، علي الموقف الإنساني الذي قام به منذ يومين، وإنقاذه حياة شخصين تعرضوا لحادث مروري، قائلا :" أنت إنسان قبل ما تكون مسئول و إنسان عظيم".

وروي الإعلامي محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تفاصيل الواقعة قائلا: "إنه أثناء سير محافظ البحر الأحمر على طريق الزعفرانة، تصادف وجود حادث مروري وانقلاب سيارة، فاتصل فورا برئيس مدينة رأس غارب وأبلغه بتفاصيل الحادثة، وتم إنقاذ المواطنين".

وأضاف الإعلامي،قائلا:" محافظ البحر الأحمر اطمئن على المواطنين وتابع تلقيهم الرعاية الصحية والعلاج بنفسه"، معقبا:"إن هذه النوعية من المسئولين بكون عايز أديهم حقهم، لأن كل الكلام مش هيكفيهم حقهم".

وتابع: محافظ البحر الأحمر أمر بتخصيص حارة لخدمة مركبات النقل على الطرق وهو ما نفذته إدارة مرور البحر الأحمر بعد 24 ساعة من توجيهات المحافظ".

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