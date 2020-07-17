مفاجأة يكشفها زاهي حواس عن وفاة المومياء" الصارخة"

17 يوليه 2020 - 09:37 ص

كشف وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس عن لغز وفاة المرأة الصارخة في خبيئة الدير البحري الملكية في الأقصر ، لافتا إلي أن حل اللغز جاء بعد تحليل دي إن إيه " وصور الأشعة المقطعية .

وأشار أثناء مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج " التاسعة " إلي أن سبب وفاة المومياء الصارخة هو إصابتها بتصلب في الشرائيين ترتب عليه أزمة قلبية حادة ماتت بسببها .

أما المومياء الأخرى للرجل الصارخ تبين أنها لرجل قتل والده بهدف الحصول علي العرش ولذلك لم يتم تحنيطه وتم لفه في جلد ماعز لأنه سوف يذهب إلي النار لأن جلد الماعز عند المصريين يعني " نجس ".