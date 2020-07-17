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بتايوان..

المحسوبية في البرلمان تنتهي بالركلات واللكمات

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الاشتباك بين اعضاء البرلمان
الاشتباك بين اعضاء البرلمان

متابعات- أمينة عبد العال

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البرلمان

مواقع التواصل

تايوان

اعتبرت المعارضة في البرلمان التايواني أن تعيين الرئيسة تساي إينج وين مساعدتها، تشين تشو ، لرئاسة "هيئة كنتروا يوان " الرقابية، " محسوبية " ، الأمر الذي تسبب في اشتباكات كبيرة داخل البرلمان.

وقام عدد من النواب باقتلاع أكشاك التصويت داخل غرفة البرلمان لمنع دخول نواب الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم من الإدلاء بأصواتهم علي الترشيح .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لأعضاء الحزبين وهم يتبادلون الركلات واللكمات وتمزيق البعض منهم أوراق الاقتراع علي التصويت كما قام البعض بتحطيم صناديق الاقتراع .


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