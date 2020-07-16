16 يوليه 2020 - 10:40 م

قال النائب فى البرلمان التونسى، مروان فلفال، إن مجموعة من النواب التونسيين قدموا اليوم حسب النص القانون لمجلس للبرلمان التونسى عريضة تضمنت 73 توقيعا من مختلف الكتل النيابية لسحب الثقة من راشد الغنوشى، رئيس البرلمان التونسى.



وأكد فلفال، خلال مداخلة هاتفية من تونس، لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن هناك عددا كبير من النواب أجمعوا على أن الأزمة الحالية فى البرلمان التونسي، سببها سوء إدارة راشد الغنوشى، الذى يقوم بأفعال تتجاوز سلطته كرئيسا للبرلمان التونسى.



وأوضح عضو مجلس النواب التونسى، أن نواب البرلمان التونسى، حازمون وحاسمون على إنجاح التجربة الديمقراطية فى تونس، والتى من شأنها المحافظة على مؤسسات الدولة، متابعا: "سوء إدارة البرلمان جعلت هناك تراكمات للمشاكل ومنحنا فرصة لهذه الإدارة لحل المشكلات ولكن النتيجة تعطل فى عمل المجلس".



وأشار إلى أن الغنوشى، يتدخل فى صلاحيات رئيس الجمهورية التونسية، لاسيما فى العلاقات الخارجية من خلال اتصالاته بالدول الخارجية، دون علم النواب، موضحا: "باب العلاقات الخارجية وصلاحياتها حسب الدستور خاصة برئيس الجمهورية، ولكن أن تستغل مؤسسة نيابية باسم الشعب التونسى وباسم الدولة التونسية دون أن تعلم وأن تفصح عن خطواتها فهذا تحويل لمؤسسة نيابية الى حزب لحركة النهضة وهذا خرقا للقوانين، لأن رئيس البرلمان يحول المرفق الجامع لكل التونسيين لمرفق حزبى، بجانب أنه خلق حالة عطالة مفتعلة للمجلس".



وأكد مروان فلفال، أن الغنوشي استغل البرلمان لتحقيق مصالحه الشخصية، مبينا أن حركة النهضة لن تحقق نجاحات مستقبلا لأن الشعب هو الفيصل فى الانتخابات المقبلة، وستعاقبهم أمام الصندوق لأنها لن تحقق نجاحات خلال وجودها بمؤسسات الدولة".









