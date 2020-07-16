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"علام": إثيوبيا تقوم بمراوغات رخيصة فى أزمة السد

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الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق
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المصريون ـ متابعات

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وصف وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام، تصريحات إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة، قائلا: "مراوغات رخيصة من قبل إثيوبيا وهناك بالفعل قفل جزئى لسد النهضة مما أدى إلى تخزين مياه، وهذا التخزين مستمر بشكل مخزى".
وأكد نصر علام، فى مداخلة هاتفية من تونس، لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن إثيوبيا دولة "كذابة"، ويجب أن يكون التعامل معها أشد من ذلك من قبل مصر.
وقال وزير الرى الأسبق: "وزارة الخارجية المصرية تعمل باحترافية فى الأزمة ولكن الحقيقة النظير ليس مهنى ومراوغ فى سبيل تحقيق هدف معين بأى وسيلة من الوسائل".
وأوضح أنه يتمنى من وزارتا الخارجية والرى المصريتين، أن لا يتوقفا فى تعاملهم عند التصريح والنفى من قبل إثيوبيا، حيث إنه إذا كانت تصريحات السودان حقيقية بأن هناك نقص 90 مليون متر مكعب من المياه، فهذا يؤكد أن هناك قفلا جزئيا لسد النهضة.

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