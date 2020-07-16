قفزة كبيرة في إصابات كورونا

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إصابات كورونا في قطر تسجل قفزة حادة

سجلت اليوم الخميس، قفزة كبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي منذ العاشر من مايو الماضي.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل ثلاث وفيات و580 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع الوزارة، رصدت في إسبانيا حتى اليوم 258855 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 28416 حالة وفاة.

في غضون ذلك أعلنت السلطات في إقليم كتالونيا وحدها عن تشخيص 1.3 ألف إصابة جديدة بكورونا منذ يوم أمس، معظمها (884 إصابة) في مركز الإقليم مدينة برشلونة، لكن هذه الحصيلة تضم الأشخاص الذين أصيبوا بالوباء في وقت سابق.

من جانبها، لا تزال منطقة أرغون من أكبر بؤر "كوفيد-19" في إسبانيا الآن، حيث تم تسجيل 272 إصابة خلال آخر 24 ساعة، 175 منها في مركز المنطقة مدينة سرقسطة.

وأعلنت حكومة أرغون أنها تخطط لتقييد الدخول والخروج من سرقسطة في محاولة لردع تفشي الوباء.

وأقر مدير مركز التنسيق والطوارئ الصحية في إسبانيا، فيرناندو سيمون، بأن الوضع في كتالونيا وأرغون "يستدعي قلقا"، مرجحا أن سبب إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء هناك يعود إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة.

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