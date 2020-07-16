» إجراءات جديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في تايون

16 يوليه 2020 - 09:36 م

قررت تايوان تطبيق إجراءات جديدة عند تنفيذ عقوبة الإعدام، تتضمن منع المدانين من رؤية القائمين على إعدامهم، لكن نشطاء حقوقيين قالوا إن الخطوة تهدف إلى تبييض ممارسة بربرية.



ونفذت تايلاند 35 عملية إعدام منذ رفع وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2010، وآخرها في أبريل لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا أدين بقتل والديه.



وفي تايوان، يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بطلقات نارية. وتقول تقارير إعلامية إن المُدانين يُعطون أولاً مهدئًا قويًا، قبل أن يتم وضعهم وجها لوجه وإطلاق النار في القلب من خلال الظهر.



وقال تشيو إي لينج، مدير منظمة العفو الدولية في تايوان، "إن عقوبة الإعدام هي طريقة عقاب وحشية وغير إنسانية... من السخف مناقشة كيفية تطبيقها بطرق أكثر إنسانية".



وبموجب الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء هذا الأسبوع، يجب أن يكون المدانون مقنّعين أثناء عملية الإعدام. كما سيتم السماح لهم بعقد طقوس دينية نهائية، وكذلك ترك رسالة وداع، أو رسالة فيديو وداعية لعائلاتهم.



ويتم تنفيذ عمليات الإعدام حاليًا بدون إشعار بمجرد استنفاد جميع الطعون.



وقالت وسائل الإعلام المحلية، إن القواعد الجديدة صممت لجعل عمليات الإعدام "أكثر إنسانية"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وحثا لين هسين - يي، المدير التنفيذي لتحالف تايوان لإنهاء عقوبة الإعدام، حكومة الرئيس تساي إنج وين على تقديم وعد بإلغاء عقوبة الإعدام.



وقاالت: "لا توجد طريقة إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام. لا يجب تنفيذها بعد الآن".



وتعد تايوان واحدة من أكثر الديمقراطيات تقدمية في آسيا، لكنها واجهت انتقادات من المجتمع الدولي لفرض عقوبة الإعدام.

وانقسمت البلاد منقسمة حول هذه القضية، حيث يؤيدها غالبية المواطنين، لكن جماعات حقوقية وبعض النخب السياسية يطالبون بإنهائها.



واستأنفت تايوان عقوبة الإعدام في 2010 بعد توقف دام خمس سنوات ويوجد حالياً 39 سجيناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

