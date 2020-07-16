» مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، تشكيلة ريال مدريد، التي سوف يلعب بها أمام ضيفه فياريال، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الأسبوع الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".





وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

خط الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران– فيرلاند ميندي- داني كارفاخال.

خط الوسط: إدين هازارد – لوكا مودريتش – توني كروس – كاسيميرو – رودريجو جوس.

خط الهجوم: كريم بنزيما.



