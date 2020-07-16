  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:47 م
Advertisements
بحث متقدم
«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

قيس بن سعيد

الرئيس التونسي يقبل استقالة الحكومة ويخاطب"الغنوشي"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

كورونا.. "معجزة" تحدث في إيطاليا

عبير بيبرس

ظهور صادم لـ عبير بيبرس داخل المحكمة

الصين

كارثة جديدة تحل بالصين

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

حليمة بولند : هذه حقيقة علاقتي بالأفلام الجنسية

إلقاء القبض على حليمة بولند في الكويت

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

السيسي

الرئيس: نستطيع تغيير المشهد العسكري بشكل حاسم في ليبيا

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين

آخر الأخبار

الصين
الصين

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أمريكا تتعهد بأن تدفع الصين ثمن تفشي كورونا

#

أمريكا تتحدى العالم وتشتري المخزون العالمي لعلاج كورونا

#

أمريكا تلاحق الصين

#

كورونا.. بريطانيون يطالبون بتحقيق دولي وتعويضات من الصين

أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الخميس، بتصريحات تفند فيها اتهامات اضطهاد مسلمي الأويجور، خاصة من الولايات المتحدة.

وأكدت أن بلادها أنها لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو أن تحل محلها، ودعت واشنطن إلى النظر إليها بموضوعية والعودة إلى المنطق السليم في سياساتها تجاه بكين، زاعمة أنها لم تضطهم مسلمي الأويجور.



وقالت إن الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن كل ما تفعله الصين يمثل تهديدا، فإن مثل هذا النهج سيتحول إلى حقيقة.

ودعت أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحضور إلى الصين وزيارة شينجيانج شمال غرب البلاد، ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويجور المسلمة في المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد الصين تستهدف 4 مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان ذاتي الحكم ( شينجيانج) بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، قد أقر في مايو الماضي، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين
» مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري
» فيديو مرعب.. طفل عمره عامين يسقط من الطابق الخامس
» فيديو.. عجوز تضبط شابًا وفتاة في وضع مخل وتلقنهما علقة ساخنة
» تصريحات سعودية قوية عن جريمة تُعاقِب عليها المملكة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن لقاح كورونا
» رقم قياسي من مبيعات كتاب ابنة شقيق «ترامب»
» ارتفاع وفيات كورونا في فلوريدا الأمريكية
» «كاني ويست» يقدم رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
» تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية الإساءة للدولة
» محاكمة أب ضبط شابا داخل غرفة ابنته وأطلق عليه النار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية