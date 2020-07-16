» الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين

أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الخميس، بتصريحات تفند فيها اتهامات اضطهاد مسلمي الأويجور، خاصة من الولايات المتحدة.

وأكدت أن بلادها أنها لا تسعى لتحدي الولايات المتحدة أو أن تحل محلها، ودعت واشنطن إلى النظر إليها بموضوعية والعودة إلى المنطق السليم في سياساتها تجاه بكين، زاعمة أنها لم تضطهم مسلمي الأويجور.





وقالت إن الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن كل ما تفعله الصين يمثل تهديدا، فإن مثل هذا النهج سيتحول إلى حقيقة.

ودعت أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للحضور إلى الصين وزيارة شينجيانج شمال غرب البلاد، ليرى بنفسه عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الأويجور المسلمة في المنطقة.

وفرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة ضد الصين تستهدف 4 مسؤولين رفيعي المستوى ومؤسسة أمنية في إقليم سنجان ذاتي الحكم ( شينجيانج) بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، قد أقر في مايو الماضي، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.