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فيديو.. عجوز تضبط شابًا وفتاة في وضع مخل وتلقنهما علقة ساخنة

عرب وعالم

الواقعة
الواقعة

فتحي مجدي

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فيديو.. «علقة ساخنة» للص أثناء محاولته سرقة سيارة

لقنت امرأة روسية، شابًا وفتاة ضبطتهما في وضع مخل بين الأشجار في وضح النهار، "علقة ساخنة"، بعد أن انهالت عليهما ضربًا بقطعة خشب كانت تحملها في يدها.

ووثق مقطع فيديو الحادث غير المعتاد في مدينة ستافروبول في منطقة ستافروبول كراي جنوب غرب روسيا، من قبل أحد الجيران. 

ويظهر الفيديو المرأة الغاضبة، والمعروفة باسم "ليدي إيرينا"، وهي تمسك بلوح خشبي وتضرب به بأرداف الرجل بلا رحمة أثناء دفعه فوق امرأة.

وينحني الشاب والفتاة في حالة إحراج بينما تواصل إيرينا توبيخها لهما أمام الجيران الآخرين، بينما سمع صوت الجار الذي يقوم بالتصوير وهو يضحك مع اقتراب المرأة الغاضبة.

وقالت ناتاليا بانفيلوفا، عالمة النفس الأسرية، لموقع (Vzglyad) الإخباري المحلي: "رد فعل المرأة واضح، وهي غاضبة من الوضع، لذا أمسكت بأول شيء في متناول اليد وضربتهما وكأنهما أطفال صغار".

وأضافت: "ربما كان رد فعلها سببه موقف" المدرسة القديمة".

شاهد من هنا.. 

فيما دعم معظم المشاهدين السيدة في تلقين الشاب والفتاة درسًا، وعلق أحدهم: "السيدة إيرينا فعلت الشيء الصحيح!"، وقال آخر: "أعتقد أنها ردت بشكل مناسب".

ومع ذلك، كتبت "إيبريت بوليزنيي": "هذه السيدة العجوز أثبتت تمامًا الأزمة الديموغرافية في البلاد".

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