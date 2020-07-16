ظهور صادم لـ عبير بيبرس داخل المحكمة

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عبير بيبرس
عبير بيبرس

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في أول ظهور لها بعد تورطها بقتل زوجها رجل الأعمال، ظهرت الفنانة عبير بيبرس، داخل المحكمة لنظر تجديد حبسها مرتدية عباءة وطرحة غطت بها رأسها ووجها وارتدت كمامة.

وقرر قاضي محكمة جنح البساتين الجزئية، تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

وحسب- اليوم السابع- طالب المحامي أحمد حمزة دفاع المتهمة عبير بيبرس، بإخلاء سبيلها تأسيسا على أن نسبة التهمة إليها منتفية تماما لعدم وجود دليل قاطع يحسم هذا الاتهام، وعدم وجود شاهد عيان حقيقي واعتماد المباحث على رواية والد المجنى عليه.

وتابع: "أن رجال الصحة والإسعاف الذين فحصوا الجثة أكدوا أن الوفاة طبيعية والسبب الحقيقي للوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، مؤكدا أن سبب الإصابة بقدمه نتيجة تركيب المسعفين كانيولا أثناء محاولة إنقاذه وإعطائه عقارا منشطا لعضلة القلب".

وقال الدفاع للمحكمة، إن هناك تقارير تؤكد أن زوجها المتوفي كان يعاني من مشاكل قلبية وارتفاع ضغط الدم ولم يكن ملتزما بالعلاج، مشيرا إلى أن ما يدعيه والد المجني عليه بوسائل الإعلام بأنها استولت على أمواله غير صحيح، والدليل على ذلك الرسالة التي استلمتها المتهمة من زوجها تفيد باقتراضه لمبلغ كبير منها.



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