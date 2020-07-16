كارثة جديدة تحل بالصين

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شهدت مقاطعة آنهوي شرق الصين، كارثة بسبب الأمطار الغزيرة،  حيث قالت السلطات إنها أثرت على 2.79 مليون شخص.

وجاء هذا مع بقاء مستويات المياه في نهر "اليانغتسي" في المقاطعة فوق مستويات التحذير.

وذكر مكتب لجنة الحد من الكوارث والإغاثة بالمقاطعة، أن الأمطار الغزيرة، التي بدأت في 2 يوليو، أثرت على 10 مدن و54 إدارة على مستوى المحافظة في المقاطعة، ما أدى إلى إجلاء 543 ألف شخص وخسارة اقتصادية مباشرة قدرها 10.69 مليار يوان (نحو 1.53 مليار دولار أمريكي)، كما أثرت الأمطار على 265300 هكتار من المحاصيل.

ورفعت المقاطعة استجابة الطوارئ للإغاثة من الكوارث من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني ابتداء من الساعة العاشرة يوم الثلاثاء، بعد أن تجاوز منسوب مياه المجرى الرئيسي لنهر "اليانغتسى" في المقاطعة مستويات التحذير.



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