ملخص رسائل "السيسي" لممثلي القبائل الليبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبى بكافة ربوع البلاد.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء الذي عقد تحت شعار “مصر وليبيا… شعب واحد… مصير واحد”.



وكان ذلك بحضور رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة.



وكان الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه، وإن الخطوط الحمراء التي أعلنها سيادته من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته أمام القبائل الليبية 15 رسالة، كالآتي:

1- تجاوز خط سرت والجفرة تهديد للأمن القومى المصرى.

2- مصر لو دخلت ليبيا ستدخل بطلب منكم وستخرج بأمر منكم.

3- نستهدف استقرار ليبيا وبدء مرحلة جديدة لنبذ العنف.

4- مبادرة إعلان القاهرة هدفها فتح مسارات بدأت من قبل.

5- لا نريد تقسيم ليبيا بل نريدها موحدة مستقرة.

6- مستعدون لتدريب الشباب الليبي لبناء جيش وطني.

7- لن نسمح للميليشيات بالاقتراب من مصر.

8- الخطوط الحمراء التي تم إعلانها من قبل في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا.

9- مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديداً مباشراً قوياً للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي

10- العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تمتد على مر التاريخ ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها.

11- مشايخ ليبيا هم من يحددون مصير ليبيا.

12- دفاع مصر عن ليبيا والعكس صحيح هو التزام ناتج عن حالة التكاتف الوطني بين البلدين.

13- الفوضى عندما تدخل البلاد لن تخرج إلا بالمخلصين منها.

14- الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

15- الجيش المصري جيش رشيد للدفاع وليس للغزو.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده