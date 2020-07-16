  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:44 م
Advertisements
بحث متقدم
«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

«ناسا» تنشر أقرب صور التقطتها للشمس على الإطلاق

قيس بن سعيد

الرئيس التونسي يقبل استقالة الحكومة ويخاطب"الغنوشي"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

كورونا.. "معجزة" تحدث في إيطاليا

عبير بيبرس

ظهور صادم لـ عبير بيبرس داخل المحكمة

الصين

كارثة جديدة تحل بالصين

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

بريطانية تشعل النار في نفسها: «كورونا للتستر على غزو أجنبي»

حليمة بولند : هذه حقيقة علاقتي بالأفلام الجنسية

إلقاء القبض على حليمة بولند في الكويت

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

«نيران صديقة».. مفاجأة مدوية حول اختراق حسابات مشاهير «تويتر»

السيسي

الرئيس: نستطيع تغيير المشهد العسكري بشكل حاسم في ليبيا

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر

إلقاء القبض على حليمة بولند في الكويت

الصفحة الأخيرة

حليمة بولند : هذه حقيقة علاقتي بالأفلام الجنسية
حليمة بولند : هذه حقيقة علاقتي بالأفلام الجنسية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

القبض على " حليمة بولند".. هذا ما حدث على الهواء مباشرة

#

حليمة بولند ترد على تورطها في قضية من العيار الثقيل

#

بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

الكويت

القبض

اعلامية

حليمة بولند

ألقت قوات الشرطة في الكويت، القبض على الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند، بسبب كسرها حظر التجول، وسيرها وقت الحظر دون تصريح.

وحسب صحيفة الراي الكويتية، تم إرسال الإعلامية الكويتية، إلى مخفر الصالحية بسبب مخالفتها للقانون وخروجها خلال فترة حظر التجول الجزئي من دون الحصول على تصريح أمني يخولها ذلك.

وأجرت حليمة، مدخلة هاتفية، بزميلها الإعلامي علي أحمد لتُخبره بما حدث معها، ما اضطر إلى خروجه بفاصل إعلاني اضطراري أثناء تقديم برنامج “هنا الكويت”، عبر فضائية “سكوب”.

ومن جهته، أبدى أحمد استغرابه من إلقاء القبض عليها، كونها إعلامية معروفة لا تحتاج إلى تصريح، فهي بحد ذاتها تصريح نفسها بحسب تعبيره.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الصين تتحدى أمريكا بشأن المسلمين
» مدرب الريال يصدم فياريال بهذه التشكيلة لحسم لقب الدوري
» فيديو مرعب.. طفل عمره عامين يسقط من الطابق الخامس
» فيديو.. عجوز تضبط شابًا وفتاة في وضع مخل وتلقنهما علقة ساخنة
» تصريحات سعودية قوية عن جريمة تُعاقِب عليها المملكة
» روسيا تفجر مفاجأة بشأن لقاح كورونا
» رقم قياسي من مبيعات كتاب ابنة شقيق «ترامب»
» ارتفاع وفيات كورونا في فلوريدا الأمريكية
» «كاني ويست» يقدم رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
» تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية الإساءة للدولة
» محاكمة أب ضبط شابا داخل غرفة ابنته وأطلق عليه النار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية