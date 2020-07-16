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«كاني ويست» يقدم رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

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«كاني ويست» يقدم رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
«كاني ويست» يقدم رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

فتحي مجدي

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قدم مغني الراب، كاني ويست، رسوم ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC).

وقدم ويست 35 ألف دولار يوم الأربعاء، وهو الموعد النهائي لتقديم الرسوم للمشاركة في انتحخابات 3 نوفمبر.

وأعلن مجلس انتخابات ولاية أوكلاهوما قي تغريدة الاربعاء، أن "المرشح الرئاسي المستقل كاني ويست تأهل لانتخابات الانتخابات العامة في أوكلاهوما".

يأتي ذلك بعد يوم من تصريح استراتيجي الانتخابات، ستيف كرامر بأن مغني الراب تراجع عن ترشحه. 

لكن موقع (TMZ) المتخصص في تغطية أخبار المشاهير، أفاد الأربعاء بأن حملة ويست قدمت "بيان تنظيم" إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وأعلن ويست، المتزوج من نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، عن ترشحه للرئاسة في تغريدة في 4 يوليو.

وقال: "علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. إنني أترشح لرئاسة الولايات المتحدة".

لكن "التسجيل المتأخر" لمغني الراب فاته بالفعل الموعد النهائي للاقتراع في عدد من الولايات. 

واستأجر كاني، استراتيجي الانتخابات ستيف كرامر بالإضافة إلى فريق من 180 شخصًا لبدء حملته في فلوريدا.

وقال كرامر لصحيفة "انتلجنس": "كان لدينا دعم ساحق لإدخاله في الاقتراع، سواء كان أي شخص سيصوت له أم لا فإن الأمر متروك لهم".

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