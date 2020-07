فيديو.. اعتداء وحشي على سيدة حامل وطفلتها في أمريكا

تداولت وسائل إعلام محلية، فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء وحشي لشاب وفتيات على فتاة حامل رفقة طفلتها في ولاية إلينوي الأمريكية.

وبدا في مقطع الفيديو، امرأتان تهاجمان المرأة الحامل ويعتدين بالضرب عليها قرب منزلها في بروكلين، وإنزالها أرضا ومحاولة جرها من شعرها، إضافة إلى الاعتداء على الطفل الصغير إذ قام شاب مجهول آخر بالركض باتجاهه وركله والقفز عليه وركل رأسه، كما قام بركل رأس المرأة الحامل.

وقامت الشرطة بملاحقة المتهمين والقبض عليهم دون الكشف عن هوية المهاجمين أو حتى سبب الخلاف والهجوم.

وقالت الشرطة إنها تحقق في الحادثة وستحيل القضية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة سانت كلير.



