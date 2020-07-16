» محاكمة أب ضبط شابا داخل غرفة ابنته وأطلق عليه النار

16 يوليه 2020 - 05:27 م

لم يتمالك أب أمريكي غضبه عندما تفاجأ بوجود شاب غريب داخل غرفة ابنته المراههقة وانهال عليه ضربًا.



ويواجه إسماعيل كاسياس (41 عامًا)، وهو من ولاية جورجيا الأمريكية، اتهامات بضرب كيونترريز هامفريز (20 عامًا)، وتحطيم بعض أسنانه، بعد أن وجده داخل غرفة نوم ابنته البالغة من العمر 14 عامًا.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 4 يوليو، عندما اكتشف الأب وجود شاب غريب داخل غرفة ابنته في منزله بمقاطعة كوويتا، في الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" عن تقارير محلية.



ووفق شبكة (فوكس 5)، فإن الأب يواجه تهمة الاعتداء المشدد، فيما يواجه الشاب، المعروف باسم "مان مان"، تهمة التحرش الجنسي بالأطفال، من خلال الدخول في علاقة جنسية مع الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا.



وتطورت الأمور إلى الأسوأ عندما زُعم أن كاسياس طلب من زوجته إحضار مسدسه، ليقوم همفريز بالهروب من من نافذة غرفة النوم، فيما أطلق والد الفتاة النار على الشاب أثناء هروبه من الفناء الأمامي.



وقال المحقق سكوت كيلجور: "هناك خط لا يمكنه تجاوزه، ولا يمكننا تجاوزه، عندما لا يعد شخص ما يمثل تهديدًا لك. نصيحتي هي السماح له بالذهاب والاتصال بنا ودعونا نتعامل معه".



وبرزت القصة على السطح عندما أطلقت زوجة كاسياس، كريستي ميشيل كاسياس، حملة لجمع تبرعات عبر منصة التمويل الجماعي (GoFundMe) للمساعدة في دفع الرسوم القانونية لزوجها.



وتدعى أن همفريز تعرف على ابنتها خلال اللعب معًا عبر الإنترنت، قبل أن يسافر لمدة ساعتين للوصول إلى منزل العائلة لرؤيتها.



وقالت والدة الفتاة: "إنها ليست بريئة أيضًا ولكنه كان في العشرين من عمرها، وهي في الرابعة عشرة من عمرها، وهي ليست ناضجة بما يكفي لفهم ما فعلت".



ويسمح قانون جورجيا لأصحاب المنازل باستخدام القوة للدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم من المتسللين، طالما أنهم يشكلون تهديدًا.

