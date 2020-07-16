» محاكمة أب ضبط شابا داخل غرفة ابنته وأطلق عليه النار

الرئيس: نستطيع تغيير المشهد العسكري بشكل حاسم في ليبيا
ناقلة نفط ضخمة تهدد بكارثة بيئية وإنسانية بالبحر الأحمر
فيديو.. اعتداء وحشي على سيدة حامل وطفلتها في أمريكا
بعد مطالبته بالتدخل.. "السيسي" يرد على ممثلي القبائل الليبية
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قرار عاجل من المحكمة بشأن التصرف على أملاك فتاتي "التيك توك"
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«قرقاش» يتوعد بحساب عسير لهؤلاء
فتوى: من حق مصر اتخاذ كافة الإجراءات تجاه سد النهضة
الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا
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