الشرطة تطلب من المواطنين المحظورين «لبس ملابسهم» قبل فتح الباب

16 يوليه 2020 - 05:16 م

الشرطة تتجه من باب إلى باب للتحقق من الامتثال للحجر الصحي للفيروس التاجي وجدت أن عددًا قليلاً من السكان قد يكونون مسترخين قليلاً أثناء الإغلاق



تجري الشرطة في العاصمة الأسترالية كانبرا، عمليات تفتيش عشوائية من الباب إلى الباب، للتأكد من امتثال المواطنين لإجراءات العزل العام التي تم فرضها مؤخرًا، مع انتشار فيروس كورونا مجددًا.



وحتى الآن، كانت النتائج إيجابية، حيث أبلغت الشرطة عن امتثال السكان بنسبة 100 في المائة في جميع أنحاء العاصمة.



ووجه المحقق جايسون كينيدي، من فرقة (كوفيد – 19) التابعة لشرطة العاصمة، الشكر للسكان على "استقبالهم الحار".



وقال: "على الرغم من أن البعض منهم قد يحتاج إلى تذكير لبس بعض الملابس قبل أن يفتحوا الباب للتحقق من الامتثال"، إلا أنه "حصلنا على بعض المفاجآت في عطلة نهاية الأسبوع!".



وتابع كنيدي قائلاً: "إذا كنت تعزل نفسك وتحتاج إلى المساعدة، فيرجى البقاء في مكانك، والتواصل للحصول على المساعدة من خلال الاتصال بالخط الساخن (كوفيد – 19)".



وفي نيروبي بكينيا، تم اعتقال 18 شخصًا في وقت سابق من هذا العام كانوا عراة جميعًا. وقالت الشرطة في منطقة كليماني بالمدينة إنهم تلقوا معلومات من أحد الجيران عن وجود حفلة داخل المنزل.



وقالت الشرطة، إنهم اعتقلوا الـ 18 بسبب تجمع غير قانوني. وكان بين النساء المحتجزات خمس نساء و13 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 14 و 30 سنة.



وقال مصدر بالشرطة: “تساءلنا كيف يمكن للشباب والنساء الناضجين أن يقوموا بمثل هذه الأعمال الغريبة في مثل هذا الوقت"، مضيفًا: "نشتبه في أنهم كانوا ينتجون محتوى إباحيًا".

