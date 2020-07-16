أخبار سارة لطلاب الثانوية الأزهرية

16 يوليه 2020 - 05:12 م

وكيل الأزهر: الانتهاء من تصحيح 17 مادة



العلمي: الفقه 89.8%، القرآن 92.5%، الحديث 95.8?، الفيزياء 91.2%



الأدبي: الجغرافيا 92.8%، الفقه 69.6%، النحو 78.4%، البلاغة 69.8%، القرآن 80.8%، الحديث 82.3%



100% للعلوم الإسلامية في الفقه والنحو والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة والأدب



أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أنه تم الانتهاء بشكل كامل من تصحيح 4 مواد للقسم العلمي، و6 مواد للقسم الأدبي، و7 مواد للشعبة الإسلامية، وجاري تصحيح باقي المواد التي تم الانتهاء من امتحانها في أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم الإعلان على نتائج الثانوية الأزهرية منتصف أغسطس.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الخميس، أنه بالنسبة للقسم العلمي جاءت نسبة النجاح في مادة الفقه 89.8%، ومادة القران الكريم 92.5%، ومادة الحديث 95.8?، ومادة الفيزياء 91.2%، أما فيما يتعلق بالقسم الأدبي فجاءت نسبة النجاح لمادة الجغرافيا 92.8%، ومادة الفقه 69.6%، ومادة النحو 78.4%، ومادة البلاغة 69.8%، ومادة القران الكريم 80.8%، ومادة الحديث 82.3%، أما فيما يتعلق بنتيجة العلوم الإسلامية، فقد تم الانتهاء من تصحيح مواد الفقه والنحو والجغرافيا والحديث والتاريخ والبلاغة، والأدب والنصوص والمطالعة، وبلغت نسبة النجاح 100? في جميع المواد.



من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد، أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل حالة غش إلكتروني واحدة، و 8 حالات غش ورقي.



يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.



كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

