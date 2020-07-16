» تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية الإساءة للدولة

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، تأجيل محاكمة هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة، لجلسة 6 أغسطس لمثول المتهم من محبسه، بناء على طلب دفاع المتهم.

وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس” هشام جنينة” الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.