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الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد تجاوزات الزمالك

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أحمد سالم

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تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالبلاغ رقم «11» إلى النائب العام تحت رقم “29246”، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وتجاوزاته التي جاءت على لسانه مساء أمس من خلال شاشة قناة نادي الزمالك وحسابه وعلي حسابه الشخصي على الفيسبوك وقناته على اليوتيوب.

 

وقال الخطيب في بلاغه لنائب العام، إن رئيس نادي الزمالك تجاوز في حقي وحق وأسرته ووجه إليه ألفاظا صريحه غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح وزاد في تطاوله، وسابق وقمت بتقديم بلاغات إلى النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق المباشرة القانونية، كما قال عبارات تمس وطنية رئيس الأهلي وكيان النادي والتي يشهد التاريخ عليها.

 

وقدم الخطيب مع بلاغه «إسطوانة مدمجة» تتضمن تجاوزات مرتضى منصور التي تجاوزت كل الحدود،و كل ما يرتكبه من جرائم سب وقذف وخوض في الأعراض وتشويه سمعة العائلات.


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