«قرقاش» يتوعد بحساب عسير لهؤلاء

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الامارات

تركيا

ليبيا

أنور قرقاش

حساب عسير

توعد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، المتدخلين في شؤون العرب بعواقب وخيمة، وحذر من أنه لا يمكن أن يكون التدخل الإقليمي بالعالم العربي وعواصمه مشاعا دون حساب أو عقاب .

وقال قرقاش، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه، مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب ".

وأضاف قرقاش أنه "لا بد لزمن تدخل الحشود والمليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي ".

وأردف قائلا "سيحكم التاريخ بقسوة على من فرط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعا بضعف النظام العربي ".

وحذر قرقاش الثلاثاء مما وصفه بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من تركيا على المضي قدما في مهاجمة مدينة سرت .

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة ."

كما أضاف في تغريدة: ندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته .


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