الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

محمد فضل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية .
وتضمن القرار الترقية إلى سفير من الفئة الممتازة، كما تضمن ترقية إلى وظيفة سفير، وشمل القرار ترقية إلى وظيفة وزير مفوض .
كما تضمن القرار ترقية ثمانية وثلاثين إلى وظيفة مستشار، وترقية اثنين وأربعين إلى وظيفة سكرتير أول، وترقية ثلاثة وأربعين إلى وظيفة سكرتير ثان، وستة وعشرين إلى وظيفة سكرتير ثالث .
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