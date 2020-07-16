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شاهد.. لقطات حميمية في حفل زفاف رئيسة وزراء الدنمارك

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رئيسة وزراء الدنمارك
رئيسة وزراء الدنمارك

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الدنمارك

زواج

رئيسة وزراء

لقطات حميمية

أقامت رئيسة الوزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أمس الأربعاء، حفل زفافها على مخرج سينمائي، داخل كنيسة صغيرة في جزيرة مون في بحر البلطيق؛ حيث يملك الزوجان مكاناً صغيراً لقضاء عطلة، بحسب ما ذكر موقع "ShutterstockNow".

?ووفقاً للتقارير، فإن حفل الزفاف كان صغيراً؛ حيث حضر رئيس الوزراء السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة فريدريكسن .

وكان من المقرر إتمام زواج السياسية التي تبلغ من العمر 42 عاماً،  الصيف الماضي، ولكن الانتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك، كما تأثرت خطط الزفاف هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا ".

وكان آخر موعد تم تحديده يوم السبت الماضي، الذي لم يكن ممكناً بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات "كورونا"، بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار) .

والتقت فريدريكسن المخرج السينمائي والمصور بو تينبيرغ (55 عاماً)، في عام 2014 عبر أصدقاء مشتركين .






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