اقتصادي : برنامج الإصلاح ساعد فى تجاوز أزمة كورونا

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قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على جذب شريحة أخرى للعمل مرة أخرى، لافتا إلى أن الدولة لديها عدد من الأفكار تساعد فى التصدى والتعامل خلال فترة جائحة كورونا والتيمن المتوقع أن تستمر معنا خلال عام 2020 وبعد ذلك أيضا، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له دور في تخطي أزمة كورونا.

وأوضح " بدرة" خلال مداخلة هاتفية هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ارتفاع المستوى القياسي الذي وصلت له عوائد البنوك المصرية له جانب إيجابي وآخر سلبي، لافتا إلى أن  الأموال عند وضعها وديعة في البنك تزيد، ولكن لا يمكن استثمارها، قائلا: "عايزن نخرج الفلوس من البنوك ونستثمرها.. خلوا الناس تشتغل".


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