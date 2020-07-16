الزمالك يتراجع عن ضم نجم "دجلة"

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صفقة

بلاغ

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الانسحاب من صفقة محمد عبد العاطي نجم وسط نظيره نادي وادي دجلة والتراجع عن فكرة ضمه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وكان الزمالك يرغب في ضم اللاعب وتفاوض بالفعل مع نادي وادي دجلة ولكن النادي طلب مبلغا ضخما جدا للموافقة على بيع اللاعب ولكن الزمالك رفض هذه المطالب.

ولم يكن المقابل المادي الذي يريده وادي دجلة هو السبب الرئيسي لانسحاب الزمالك من صفقة محمد عبد العاطي وإنما السبب الآخر هو أن النادي أصبح قريبا من ضم نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز.


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