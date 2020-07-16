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طرح 12 مليون كمامة كدفعة أولى على بطاقات التموين

الحياة السياسية

بطاقات التموين
بطاقات التموين

متابعات- الدويني فولي

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أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن طرح الكمامات على بطاقات التموين كان يشوبه نوع من التخوف أن يتم اتهام الدولة باستغلال الأزمة والاستفادة من خلالها بجانب ضرورة توفيرها لمنع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تشغيل مصانع الملابس الجاهزة المتوقفة بسبب أزمة كورونا.

وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، أنه تم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.

ولفت وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق على توريد الكمية على دفعات بواقع 12 مليون كمامة خلال شهر يوليو وباقي الكمية على دفعات خلال أغسطس المقبل


وأوضح أنه سيتم طرح الكمامات على المواطنين بعدد  كمامتين لكل بطاقة، وإذا وجدنا أنّ هناك احتياجًا أكبر فسيتم طرح كميات أكثر.

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