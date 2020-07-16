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القبض على " حليمة بولند".. هذا ما حدث على الهواء مباشرة

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القبض على " حليمة بولند".. هذا ما حدث على الهواء مباشرة
القبض على " حليمة بولند".. هذا ما حدث على الهواء مباشرة

عبد القادر وحيد

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حظر التجوال

القبض

حليمة بولند

اتخذ الأمن الكويتي قرارا باحتجاز الإعلامية حليمة بولند ، وذلك لكسرها حظر التجوال الجزئي بدون الحصول على تصريح أمني.

وعقب الإجراءات الأمنية، قامت بولند  بالاتصال بالإعلامي علي أحمد لتخبره بما حدث معها، من خلال برنامجه " هنا الكويت".

وأفادت صحيفة الراي الكويتية أن الإعلامي اضطر إلى خروجه بفاصل إعلاني اضطراري أثناء تقديم برنامج "هنا الكويت"، عبر فضائية "سكوب"، بسبب ما قامت به بولبند.

وقد أعرب الإعلامي أحمد عن استغرابه من إلقاء القبض عليها، كونها إعلامية معروفة لا تحتاج إلى تصريح، فهي بحد ذاتها تصريح.


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