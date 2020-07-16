المحافظ: السيسي أنقذ الإسكندرية من "مصيبة"

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن عدد قرارات الإزالة التي صدرت خلال الفترة من 2011 حتى 2019 وصلت إلى 134 ألف قرار، ولم ينفذ منها سوى من 4 إلى 7 آلاف قرار، معقبا: "ده مصيبة".

وأشار "الشريف"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، إلى أن كل الجهود التي بذلت في السابق لإيقاف المباني غير المرخصة فشلت، ولكن لولا توجيهات الرئيس السيسي في هذا الملف كانت الإسكندرية في خلال سنوات "مش هتعرف تمشي فيها، ووسائل النقل كانت هتمشي كالسلحفاة.. ودي مصيبة"، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وهذا ما فطن له الرئيس السيسي ووجه باتخاذ اللازم.


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