» رسميا.. فنان أمريكي شهير يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

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كاني ويست
كاني ويست

وكالات- الدويني فولي

ترامب

الرئاسة

الأمريكية

كاني ويست

قدم مغني الراب كاني ويست أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وقدم أحد ممثلي كاني في حملته الانتخابية النموذج الأول المطلوب من قبل لجنة الانتخابات، لكنه لم يقدم بعد النموذج الثاني لبيان الترشيح، والذي يوضح أنه أنفق أكثر من 5000 دولار على نشاط الحملة التي تبدأ بعد ذلك حال الترشح بموجب قانون تمويل الحملة الفيدرالي.

وأطلق كاني على حزبه اسم (BDY)، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه يمثل ”حفلة عيد ميلاد“، مبررا التسمية بأنه ”عندما نفوز، فإن ذلك يكون عيد ميلاد الجميع“.

وكانت مواقع عالمية ألمحت، الأسبوع الجاري، إلى عزم كاني ويست التخلي عن خطوته والتراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

من جهتها، كشفت المذيعة البريطانية والمعلقة الملكية، بيفيرلي تورنر أن دوقة ساسيكس، ميغان ماركل وزوجة الأمير هاري، تتطلع ”يوما ما“ إلى الوصول إلى البيت الأبيض.

وأبلغت تورنر المذيع جيريمي فاين في مقابلة معه، أن ميغان تخطط للترشح للرئاسة الأمريكية، إلا أنها لم تقدم جدولا زمنيا لخطط ميغان المتوقعة للرئاسة.

وأضافت تورنر: ”سوف تترشح للرئاسة، ليس لدي شك في ذلك، قد لا يكون الآن لكنه سيكون“، وفقا لصحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية.

ورد المذيع فاين عليها، قائلا: ”هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أحدا يقول ذلك“، فتخبره تورنر أنها تتمتع بسُلطة جيدة إلى حد ما، لتجعلها قادرة على الترشح للرئاسة.

وأضافت: ”قد يكون هناك رؤساء سيئون، أود أن أرى امرأة من عرق مختلط في البيت الأبيض“.

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