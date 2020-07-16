الزمالك يقرر عودة نجمه المُعار

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استقر نادي الزمالك، على فكرة عودة أحداد للفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء إعارته مع نادي الرجاء.

صحيفة "المنتخب" المغربية، أشارت إلى أن نادي الرجاء حاول التفاوض مع الزمالك لشراء عقد اللاعب بشكل نهائى ولكن الأبيض رفض ذلك.

وكشفت الصحيفة أن نادي الرجاء متيقن الآن الزمالك قد أغلق فكرة بيع أحداد في الصيف أو سيقوم بطلب مبلغ ضخم لبيع اللاعب.

كما ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي الرجاء ستبدأ في البحث عن بديل مناسب لحميد أحداد الفترة المقبلة لضمه في الصيف المقبل.


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