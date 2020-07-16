مصطفى الفقى: مصر دولة كبيرة وليست "هفية"

16 يوليه 2020 - 01:24 م

قال المحلل السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، إن مصر لديها أوراق كثيرة تستطيع استخدامها في أزمة سد النهضة.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، أن أزمة ليبيا وسد النهضة ليستا قضايا عسكرية وإنما سياسية تفاوضية.

وتابع: "مصر ليست دولة صغير ولا "هفية" وتستطيع تحمل الضغوط في أزمتي ليبيا وسد النهضة، والرد عليهما بشكل مناسب".

واختتم "الفقي"، أن تركيا لها ميراث قبيح جدًا لدى الغرب، وفي كل مكان، معلقًا: "تركيا يديها ملطخة بالدماء على مدار تاريخها".