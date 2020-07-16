» فيديو نادر.. لن تتخيل "الرياض" قبل 85 عاما

عبد القادر وحيد
انتشر مقطع فيديو نادر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يوثق للحياة الاجتماعية في العاصمة السعودية الرياض قبل 85 عاما.
ونشر حساب نوادر من التاريخ مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول :" فيديو نادر عن الحياة الاجتماعية في مدينة الرياض عام 1356هـ - 1938م .. قبل 85 سنة تقريبا".
ويظهر الفيديو روح البساطة مع الأصالة للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى طريقة اللباس والزي المحافظ، خاصة للسيدات السعوديات.
كما يظهر الفيديو صورة من صور الكر م والاحتفاء السعودي بتقديم حسن الضيافة، التي هي من لوازم المجتمع الخليجي والسعودي خاصة.
فيديو نادر عن الحياة الاجتماعية في مدينة الرياض— نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) July 16, 2020
عام 1356هـ - 1938م .. قبل 85 سنة تقريباً ..
ارشيف / صالح الذكير pic.twitter.com/YxWlyrHoz6
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