» فيديو نادر.. لن تتخيل "الرياض" قبل 85 عاما

16 يوليه 2020 - 01:22 م

انتشر مقطع فيديو نادر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يوثق للحياة الاجتماعية في العاصمة السعودية الرياض قبل 85 عاما.

ونشر حساب نوادر من التاريخ مقطع الفيديو وعلق عليه بالقول :" فيديو نادر عن الحياة الاجتماعية في مدينة الرياض عام 1356هـ - 1938م .. قبل 85 سنة تقريبا".

ويظهر الفيديو روح البساطة مع الأصالة للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى طريقة اللباس والزي المحافظ، خاصة للسيدات السعوديات.

كما يظهر الفيديو صورة من صور الكر م والاحتفاء السعودي بتقديم حسن الضيافة، التي هي من لوازم المجتمع الخليجي والسعودي خاصة.







