  • الخميس 16 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:11 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

إثيوبيا توضح حقيقة بدء ملء سد النهضة

أنور قرقاش

«قرقاش» يتوعد بحساب عسير لهؤلاء

سد النهضة

فتوى: من حق مصر اتخاذ كافة الإجراءات تجاه سد النهضة

الرئيس السيسي

الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

الفتاة

فيديو صادم.. فتاة شبه عارية ترقص داخل مسجد في قطر

الرئيس عبدالفتاح السيسى

المحافظ: السيسي أنقذ الإسكندرية من "مصيبة"

بالفيديو.. مصطفى الفقى: بطرس غالى مثالٌ للوطنية والحماس السياسى

مصطفى الفقى: مصر دولة كبيرة وليست "هفية"

ارشيف

رسميا قطر تحتضن مباريات دوري أبطال آسيا

مشاهد مرعبة.. شاحنات تبريد لنقل ضحايا كورونا

مشاهد مرعبة.. شاحنات تبريد لنقل ضحايا كورونا في هذه الدولة

الخطيب ومرتضى

الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم «11» ضد رئيس الزمالك

قرار مفاجئ من "فايلر" بشأن مستقبل صالح جمعة

الرياضة

فايلر
فايلر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجيء من الأهلي ضد هذا اللاعب بعد توقيعه للزمالك

#

فايلر لصالح جمعة: هتاخد فرصة معايا بس بـ 3 شروط

#

قرار جديد من "فايلر" لـ صالح جمعة

#

قرار جديد من الأهلى لـ صالح جمعة

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الموافقة على استمرار صالح مع النادي حتى نهاية الموسم ومنحه فرصة مشاركة.

وأكد فايلر إلى لجنة التخطيط بالأهلي أن هذه الفترة ستكون مجرد تقييم إلى صالح جمعة وإذا لم يلتزم مرة أخرى سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

يأتى ذلك بعدما قدم الاعب إعتذار إلى فايلر فور عودته من سويسرا عقب انتهاء إجازته ووعده بالإلتزام الفترة المقبلة وتقديم كل ما لديه لضمان مكان أساسي له في تشكيل الأحمر.

وكان فايلر قد استقر على رحيل صالح جمعة منذ فترة بسبب عدم إلتزامه ولكن في الأيام الماضية وافق المدرب على مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 2281 إصابة جديدة بـ«كورونا» في العراق
» شاهد.. لقطات حميمية في حفل زفاف رئيسة وزراء الدنمارك
» السعودية تسجل 2764 إصابة جديدة بـ«كورونا»
» رسميا.. فنان أمريكي شهير يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة
» عريضة سحب الثقة من "الغنوشى" فى البرلمان
» بلاغ جديد من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور
» أمر ملكي بمنح وسام الملك عبد العزيز لهؤلاء الأشخاص
» القبض على " حليمة بولند".. هذا ما حدث على الهواء مباشرة
» حصول 856 طالبا على الدرجات النهائية بالجغرافيا ونسبة النجاح 94.8%
» فيديو نادر.. لن تتخيل "الرياض" قبل 85 عاما
» بسمة وهبة تطالب بتغليظ عقوبات جرائم مواقع التواصل الاجتماعى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:05 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية