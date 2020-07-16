قرار مفاجئ من "فايلر" بشأن مستقبل صالح جمعة

16 يوليه 2020 - 01:11 م

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الموافقة على استمرار صالح مع النادي حتى نهاية الموسم ومنحه فرصة مشاركة.

وأكد فايلر إلى لجنة التخطيط بالأهلي أن هذه الفترة ستكون مجرد تقييم إلى صالح جمعة وإذا لم يلتزم مرة أخرى سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

يأتى ذلك بعدما قدم الاعب إعتذار إلى فايلر فور عودته من سويسرا عقب انتهاء إجازته ووعده بالإلتزام الفترة المقبلة وتقديم كل ما لديه لضمان مكان أساسي له في تشكيل الأحمر.

وكان فايلر قد استقر على رحيل صالح جمعة منذ فترة بسبب عدم إلتزامه ولكن في الأيام الماضية وافق المدرب على مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.