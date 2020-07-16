اللحظات الأولى لاقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي

16 يوليه 2020 - 01:02 م

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام شخص مجهول لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمعروف إعلاميًا بـ "الرجل الأخضر"، كونه دهن جسمه بطلاء أخضر اللون.

وأوضح الفيديو، أن الرجل الأخضر كان يحمل سيفا كبيرا في يده، ودارات بينه وبين أفراد أمن اشتباكات أسفرت عن إصابة عدد منهم.

وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه، ما أدى إلى مصرعه.

واعتلى "الرجل الأخضر" إحدى البنايات مرددًا عبارات غير مفهومة على شاكلة "أوووووه.. أووووه" -على غرار عبارات التشجيع داخل ملاعب كرة القدم-؛ ليمسك "سنجة" في يده اليمنى، محتفظًا بقطعة السلاح الثانية داخل بنطاله.

وبخطوات حثيثة اقترب أمين شرطة يرتدي سترة واقية من الرصاص "الرجل الأخضر"، حاول السيطرة عليه مستخدمًا عصا غليطًا إلا أن الرد جاء على غير المنشود، حاول الشاب سريع الحركة إصابته بتوجيه ضربات عشوائية بـ"سنجة" مرددًا عبارة "الله اكبر الله أكبر".



