» حصول 856 طالبا على الدرجات النهائية بالجغرافيا ونسبة النجاح 94.8%

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الثانوية العامة

متابعات- الدويني فولي

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الثانوية العامة

الجغرافيا

العينة العشوائية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجغرافيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر السادة الموجهين، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 11 ألف 102 ورقة، أسفرت عن نجاح 10522 طالب/طالبة بنسبة نجاح94.8%.


وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حصول 3966 طالبا/طالبة (بنسبة 37.69.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 856 طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2277 طالب/طالبة (بنسبة 21.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1490 طالب/طالبة (بنسبة 14.16% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

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