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جماهير ليفربول غاضبة من "صلاح"

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اسكندرية

هاجمت جماهير ليفربول، اللاعب محمد صلاح بعد الخسارة من فريق أرسنال بنتيجة 1-2 أمس الأربعاء، في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وتعرض محمد صلاح بعد هذه الخسارة لانتقادات كبيرة ولاذعة من قبل الجماهير، خاصة أنه أضاع فرصة هدف محقق كانت ستعطي ليفربول التعادل أمام أرسنال، إلا أن تألق ايميليانو مارتينيز، حارس الجانرز حال دون ذلك.

وثارت جماهير ليفربول غاضبة على محمد صلاح على ضياعه مثل هذه الكرات في وقت كان الريدز بحاجة إليها لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير.

وقال أحد المشجعين: "نهاية سيئة من محمد صلاح في فرصته أمام ليفربول، شىء مكرر"، فيما قال آخر: "أرى أن الميت كان يستطيع أن يسجل الفرصة التي أضاعها محمد صلاح".


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