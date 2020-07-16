" أوباما ..بايدن .. وبيل غيتس" على رأس القائمة.. أكبر عملية قرصنة لتويتر

16 يوليه 2020 - 12:13 م

في عملية قرصنة ضخمة، وقعت أمس الأربعاء، تعرضت حسابات رسمية على موقع تويتر تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر.

و تمكن المقرصنون من خلال العملية من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وقام المقرصنون بإمهال كل متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وبحسب ما تم تداوله فقد جاء في التغريدة المزورة التي نشرت على حساب إيلون ماسك، رئيس شركة تيسلا، "أربعاء سعيد.. سأقدم بيتكوين إلى كل متابعي. سأضاعف كل المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل".

وعقب عملية القرصنة قال مؤسس تويتر جاك دورسي: "يوم شاق لنا نحن في تويتر. جميعنا نشعر بشعور سيئ أن هذا حدث.. وسنشارك بكل شيء نعرفه عندما يكون لدينا معرفة كاملة أكثر عن ما الذي حدث بالضبط".

وطالت عملية القرصنة حساب المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، وحساب رئيس شركة أمازون جيف بيزوس، والمرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.

كما شملت حسابي المغنيين كاني ويست وويز خليفة، وحساب رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، وورين بافيت، وحساب شركة ويندي، وحساب شركة أوبر.